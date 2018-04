Brasil vence a Espanha pela Copa do Mundo de vôlei

O Brasil conseguiu nesta segunda-feira sua primeira vitória pelo Grupo B da Copa do Mundo de vôlei ao bater a Espanha por 3 sets a 0, com parciais de 30/28, 25/17 e 25/16, em partida disputada no Matsumoto City General Gymnasium, na cidade japonesa de Matsumoto. Veja também: Argentina vence a primeira na Copa do Mundo de vôlei Porto Rico vence Estados Unidos pela Copa do Mundo de vôlei Após ter perdido para os Estados Unidos em sua estréia na competição, neste domingo, o Brasil melhorou seu rendimento - principalmente no saque - e venceu hoje a atual campeã européia. Com destaque para o oposto André Nascimento, que fez 18 pontos e foi o maior pontuador da partida, a seleção brasileira briga por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, já que as três melhores equipes da Copa do Mundo garantem sua participação na disputa olímpica. A disputa foi equilibrada durante toda a partida. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho começa o primeiro set em igualdade com a Espanha, que, defendendo e usando bem o contra-ataque, chega logo a abrir vantagem de três pontos. Os espanhóis procuram explorar as falhas no bloqueio do Brasil para disparar na frente, mas o Brasil começa a forçar o saque para encostar no placar e não deixar a Espanha abrir grande vantagem. Em um final emocionante e equilibrado, no qual a Espanha teve várias chances do set point, os brasileiros se impõem e fecham o longo primeiro set em 30 a 28. O Brasil volta melhor no segundo set - usando bem o saque e o bloqueio - e começa na frente, apesar de logo depois a Espanha ter chegado a abrir três pontos de diferença. Os brasileiros empatam em 10 a 10 após uma "bomba" no saque de André Nascimento, viram no placar e conseguem se recuperar. Após abrir três pontos na frente da Espanha, a seleção brasileira amplia a diferença e administra a vantagem até ganhar o segundo set. O terceiro set começou com o Brasil abrindo logo uma boa vantagem sobre os espanhóis. Com a preocupação de não deixar a Espanha encostar no marcador, os brasileiros utilizam bem seu habitual jogo de velocidade e - no set com a melhor atuação do Brasil na partida - fecham a terceira parte do jogo, conquistando a primeira vitória na competição. O próximo desafio do Brasil será contra o Egito na terça-feira, também em Matsumoto.