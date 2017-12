Brasil vence a Itália pelo Torneio de Vôlei de Courmayeur A seleção brasileira feminina de vôlei, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, derrotou nesta quinta-feira a Itália por 3 sets a 1 e garantiu o primeiro lugar na fase classificatória do Terceiro Torneio de Courmayeur, disputado em Valle D´Aosta. No primeiro set do jogo, as brasileiras foram melhor e fizeram 25/17. Porém, as italianas reagiram e ganharam o segundo por 25/22. Com o apoio da torcida, a Itália até que tentou fazer uma pressão no terceiro set, mas o Brasil acabou se recuperando e fez 25/18. Já no quarto, as brasileiras fizeram 25/13 com tranqüilidade. O Brasil está invicto há 24 jogos oficiais e busca o tricampeonato do Torneio de Courmayeur. Entretanto, essa foi a primeira vez que a seleção de Guimarães perdeu um set na competição - as brasileiras já haviam derrotado Bulgária e Japão, ambos por 3 a 0. Em outro jogo disputado nesta quinta, o Japão derrotou a Bulgária por 3 sets a 0 (25/16, 25/21 e 25/13). Nas semifinais, que acontecerão nesta sexta-feira, o Brasil vai enfrentar a Bulgária, enquanto a Itália vai buscar uma vaga à final contra as japonesas.