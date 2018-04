Brasil vence a República Dominicana com facilidade

A seleção do Brasil mostrou sua superioridade neste domingo ao vencer a República Dominicana por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/12 e 25/14, em jogo da terceira fase da Copa do Mundo feminina de vôlei, disputado na cidade japonesa de Kumamoto. A oposto Sheilla fez a diferença no confronto com as dominicanas e foi considerada a melhor jogadora da partida. Em excelente atuação das meninas comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães, o Brasil supera mais uma partida e se prepara para jogar contra a seleção da Itália pela quarta fase da competição, que garante vaga às três melhores equipes para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. O Brasil começa o primeiro set com tranqüilidade e abre vantagem logo no início, acertando todas as jogadas. As brasileiras chegam a abrir 8 pontos de diferença e, mesmo após alguns erros no ataque que fazem a vantagem diminuir, conseguem retomar o domínio do jogo e fechar em 25 a 16. No segundo set, no geral, o Brasil consegue manter boa vantagem sobre a República Dominicana, mesmo caindo de produção na metade, para depois retomar o fôlego. José Roberto Guimarães cobra mais agressividade das brasileiras e, após retomar o ritmo de jogo do início e disparar na frente, o Brasil finaliza o segundo set em 20 minutos com 13 pontos de vantagem. As dominicanas começam na frente no terceiro set, mas essa vantagem durou pouco tempo. Com a ponta Jaqueline em quadra no final, voltando de uma lesão, logo o Brasil passa na frente e fecha em tranqüilos 25 a 14 em sua melhor atuação da Copa do Mundo. Com esse resultado, o Brasil consegue sua terceira vitória consecutiva após perder para os Estados Unidos na quarta-feira, a única derrota da equipe na competição. Após bater Quênia, Cuba, Peru, Tailândia e Coréia do Sul, o próximo desafio das brasileiras na Copa do Mundo é contra a Itália, na quarta-feira. BRASIL 3 X 0 REPÚBLICA DOMINICANA Brasil: Fofão, Waleswska, Paula Pequeno, Fabiana, Sassá, Sheilla e Fabi (líbero). Entraram Jaqueline e Natália. Técnico: José Roberto Guimarães. República Dominicana: Eve, Cabral, Echenique, Martinez, Rodriguez, De La Cruz e Caso (líbero). Entraram Nuñez, Castillo, Del Rosario. Técnico: Miguel Beato Cruz. Local: Kumamoto Prefectural Gymnasium, em Kumamoto (Japão).