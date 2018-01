Brasil vence a Rússia na estréia da fase final do Grand Prix A seleção brasileira feminina de vôlei não encontrou problemas nesta quarta-feira para derrotar a Rússia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/19 e 25/22, em pouco mais de 1h05 de confronto, na estréia da fase final do Grand Prix, disputado na cidade de Reggio Calábria. A principal arma das russas na partida foi o bloqueio, já que as jogadoras possuem uma estatura elevada. No entanto, as brasileiras conseguiram escapar facilmente da marcação e por muitas vezes pegaram a defesa da Rússia má posicionada em quadra. As pontas Sheilla e Jaqueline e a líbero Arlene foram os destaques da equipe. O Brasil é a única seleção invicta na competição. Na primeira fase, a equipe do técnico José Roberto Guimarães ganhou nove jogos - com apenas quatro sets perdidos. Por sua vez, a Rússia, que venceu o Brasil nos Jogos de Atenas (2004), possuía a segunda melhor campanha do Grand Prix - elas só haviam perdido uma partida antes do confronto contra as brasileiras. Em busca do hexacampeonato do Grand Prix, o Brasil volta a jogar pela fase final nesta sexta-feira, contra a seleção japonesa. Uma vitória garante às brasileiras a primeira posição do Grupo B. Na outra chave estão China, Cuba e Itália.