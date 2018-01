Brasil vence a Rússia por 3 a 1 e vai à final da Liga Mundial O Brasil venceu a Rússia por 3 sets a 1 (25/19, 25/19, 27/29 e 29/27) e se classificou para enfrentar a França na final da Liga Mundial, que será disputada neste domingo, às 12 horas (de Brasília), em Moscou. Com o resultado, a equipe manteve a escrita de sempre chegar à decisão do torneio sob o comando do técnico Bernardinho - foi campeão em 2001, 2003, 2004 e 2005 e vice em 2002. A seleção brasileira teve neste sábado sua melhor atuação desde o início da competição, marcada por altos e baixos em jogos contra equipes de baixo nível técnico, na primeira fase, e por uma derrota clamorosa diante da Bulgária, na estréia na fase final. Nos dois primeiros sets, a equipe de Bernardinho teve o domínio do jogo e marcou o mesmo placar: 25/19. A Rússia apostou no saque forçado para quebrar o passe brasileiro, mas errou saques demais e o Brasil não teve dificuldade em fechar o jogo. A situação se inverteu no terceiro set: a Rússia passou a optar pelo saque mais tático e conseguiu equilibrar a partida. Em nenhum momento a partir de então uma das equipes abriu mais de três pontos de vantagem. Mas, na hora da decisão, os russos tiveram mais sangue frio e fecharam por 29/27. Na parcial seguinte, o cenário se repetiu, mas o Brasil manteve a cabeça no lugar e conseguiu fechar, novamente em 29/27. Na decisão deste domingo, a seleção buscará o hexacampeonato da Liga Mundial e o 16.º título em 20 torneios sob o comando de Bernardinho - até agora são 15 conquistas, três vices e uma medalha de bronze.