Brasil vence a semifinal e vai disputar o título inédito O Brasil vai disputar o título inédito do Campeonato Mundial de vôlei feminino, no Japão, depois de vencer a seleção da Sérvia e Montenegro, por 3 sets a 1 (25-17, 25-14, 21-25 e 25-20), na semifinal da competição, em Osaka (Japão). A seleção vai disputar a final com a Rússia, que bateu a seleção italiana por 3 sets a 0, na outra semifinal. A final será disputada nesta quinta-feira, às 14h30 (3h30 de Brasília), também em Osaka. Depois de dominar amplamente os dois primeiros sets, dando a impressão de que a semifinal seria um passeio, o Brasil quase se complicou. Deixou a seleção da Sérvia e Montenegro vencer o terceiro set e comandar boa parte do quarto. "Perdemos a concentração. Foi culpa nossa. Mas vamos tentar corrigir o problema para a final", admitiu Sassá após o jogo. A seleção contou com uma ótima atuação de Fofão e explorou bem os recursos do seu banco. A maior pontuadora foi Sheilla, com 20 pontos (17 de ataque e três de bloqueio). Fabiana também se destacou, com 16 (12 de ataque e quatro de bloqueio). "O jogo parecia tranqüilo, mas a Sérvia se aproveitou de nossos erros, principalmente no contra-ataque. A situação ficou difícil, mas melhoramos o bloqueio e a defesa para vencer", comentou o técnico José Roberto Guimarães. No início do jogo, nem parecia que do outro lado estava uma das quatro melhores seleções do mundo. Enquanto o Brasil forçava o saque e pressionava com todas as suas armas, a equipe sérvia cometia erros seguidos e não conseguia reagir. Logo o placar era de 7-1. O técnico Zoran Terzic tentava consertar seu time, sem sucesso. Enquanto isso, José Roberto Guimarães tratava de exigir que as brasileiras mantivessem a seriedade. Fofão variava o jogo, buscando os ataques de meio e de ponta, e impedindo qualquer tentativa de reação. Em mais um erro, Djerisilo atacou para fora e deu o 25º ponto ao Brasil, em 21 minutos. O panorama se repetia no segundo set, com o Brasil abrindo uma vantagem de cinco pontos. Mas então a situação se inverteu. Foi a vez de a Sérvia dificultar o passe brasileiro. Uma série de erros e desatenções permitiu às sérvias encostar. Com 11-10 no placar, o time acordou. Fofão cravou um ace, chamou Fabiana para o jogo e ampliou novamente, para 18-10. Uma verdadeira máquina de fazer pontos, o Brasil venceu com um rápido ataque de meio de Walewska: 25-14 em 21 minutos. Faltava pouco para garantir a passagem à final. Mas a Sérvia resolveu dificultar. E para isso recorreu ao bloqueio. Marcando muito bem o ataque brasileiro, conseguiu equilibrar as ações e valorizar cada bola, ao mesmo tempo que Nikolic começava a acertar a mão. Virou o placar em 14-13 e logo abriu três pontos. Batalha de nervos O Brasil não conseguia controlar a ansiedade. Começou a cometer erros até Nikolic explorar o bloqueio e fazer 25-21, em 26 minutos. Foi a hora de mostrar, além de volume de jogo, muita concentração e equilíbrio emocional. Ainda mais depois de a Sérvia fazer 9-4 no início do quarto set. Mais confiantes, as jogadoras sérvias tentavam impor seu ritmo, enquanto as brasileiras continuavam errando muito. Como sempre, a reação veio com Fofão no saque. A vantagem caiu para um ponto e na seqüência o bloqueio brasileiro cresceu para empatar o jogo. Carol Gattaz entrou e levou o time à virada, com 17-15. A pressão mudou de lado. Os erros, também. O ataque da Sérvia começou a ficar na rede, enquanto Mari, Jaqueline e principalmente Sheilla viravam suas bolas. E foi num erro da atacante Ognjenovic, mandando para fora, que o Brasil fechou o quarto set, em 24 minutos, e o jogo, garantindo a classificação para a final. Matéria alterada às 6h33 para acréscimo de informação