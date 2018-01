Brasil vence a sétima seguida na Liga Mundial de vôlei A seleção brasileira masculina de vôlei conseguiu, nesta sexta-feira, a sétima vitória consecutiva na Liga Mundial ao derrotar a Finlândia por 3 sets a 0 - parciais de 25/17, 25/22 e 25/21 -, em jogo realizado na cidade de Tampere, na Finlândia. Invicto na competição, o Brasil está tranqüilo na liderança do Grupo B. Os finlandeses estão na terceira colocação, com três vitórias e quatro derrotas. Portugal e Argentina - que duelam duas vezes neste final de semana, em Portugal - completam a chave. O time comandado pelo treinador Bernardinho só encontrou um pouco mais de dificuldades no segundo set. No terceiro, mesmo com vários reservas como o levantador Marcelinho e Samuel, os brasileiros conseguiram fechar a partida com tranqüilidade. Brasil e Finlândia se enfrentarão novamente neste sábado, às 12h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do canal de TV a cabo SporTV. Nas duas últimas rodadas da fase de classificação da Liga Mundial, a seleção brasileira receberá portugueses e finlandeses. A fase final da competição deste ano acontecerá na Rússia.