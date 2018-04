Brasil vence a Tailândia e se recupera na Copa de Vôlei

Uma vitória sobre a Tailândia era tudo que o Brasil precisava para esquecer o tropeço diante dos EUA na Copa do Mundo Feminina de Vôlei. A vitória veio sem dificuldades. A seleção feminina venceu por 3 sets a zero, com parciais de 25/12, 25/13, 25/20. As meninas do Brasil massacraram as tailandesas no primeiro set. Com ótimos passes e sabendo explorar as fragilidades das adversárias, a seleção chegou a abrir 13 pontos de vantagem. E sem nenhuma dificuldade, com uma cortada de Fabiana, fecharam o set em 25 a 12. No segundo set, as tailandesas conseguiram pressionar logo no início, encostando no placar. Mas a superioridade brasileira falou mais alto. Depois do décimo ponto das adversárias, o Brasil dominou a partida. A seleção conseguiu importantes pontos nos saques e venceu por 25 a 13. As tailandesas voltaram para o terceiro set decididas a vencer ou pelo menos a incomodar a seleção brasileira. Pela primeira vez no jogo, passaram no placar ao marcarem 5 a 4. Com ótimos bloqueios, as adversárias conseguiram pressionar e não deixaram a vantagem brasileira ser maior que 5 pontos. Mas foi um erro das tailandesas que garantiu a importante vitória brasileira rumo as Olimpíadas de Pequim. Fabiana foi escolhida a melhor em quadra. Com um problema muscular na coxa, Jaqueline foi substituída por Sassá. Até agora, a equipe de José Roberto Guimarães conquistou cinco vitórias em seis jogos. A seleção brasileira joga novamente neste sábado, 10, às 7h05, contra a Coréia do Sul. Se ficar entre os três primeiros colocados, as meninas se classificam para as Olimpíadas de Pequim em 2008. E se quiserem ficar em primeiro lugar, precisam ganhar todas as partidas restantes e torcer para que a Itália e os EUA tropecem.