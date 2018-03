Brasil vence a terceira no Grand Prix A seleção brasileira feminina de vôlei venceu sua terceira partida consecutiva no Grand Prix, em Tóquio, no Japão. As brasileiras derrotaram na madrugada deste domingo o Japão por 3 sets a 0, parciais de 26/24, 25/20 e 27/25. Com o resultado, o Brasil termina a primeira semana do torneio invicta e líder do grupo A com 9 pontos, perdendo apenas 3 sets em 12 disputados. A primeira fase do Grand Prix tem ainda outras duas rodadas. Na semana que vem os jogos acontecerão nas Filipinas e na Tailândia e depois em Macau e Taipei. As três melhores equipes passarão para as finais. A seleção chinesa já está classificada por ser a anfitriã.