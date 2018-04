Brasil vence a Tunísia pela Copa do Mundo de vôlei

A seleção brasileira mostrou sua superioridade nesta segunda-feira na Copa do Mundo masculina de vôlei, ao vencer a Tunísia sem grandes dificuldades por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/16 e 25/21, em disputa na cidade japonesa de Okayama. Com esse resultado, o Brasil continua na vice-liderança da competição - com a Rússia em primeiro lugar -, após vencer seis partidas consecutivas desta Copa do Mundo. Essa posição na classificação garantiria aos brasileiros uma vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, já que as três melhores equipes do torneio "carimbam seu passaporte" para a disputa olímpica. O Brasil já havia enfrentado a Tunísia quatro vezes em Copas do Mundo anteriores, e a vitória desta segunda mantém a invencibilidade da seleção brasileira frente aos tunisianos nesses encontros. O ponta Murilo foi o maior pontuador da seleção brasileira, com 15 pontos. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho - que poupou alguns titulares nessa partida - começa bem o primeiro set e abre 3 pontos de vantagem, mas, com boa atuação no ataque, a Tunísia consegue empatar em 9 a 9. Após troca de pontos entre as duas equipes, em um set equilibrado, o Brasil se recupera e abre boa vantagem, conseguindo ganhar a primeira parcial. O ataque de velocidade dos brasileiros funciona bem e o Brasil abre boa vantagem no segundo set. O meio-de-rede Gustavo sente dores no dedo e é substituído por Rodrigão. O Brasil administra com tranqüilidade a diferença sobre a Tunísia e fecha o segundo set em 25 a 16, em 23 minutos. A seleção brasileira fica na frente mais uma vez no terceiro set, mantendo o ritmo de jogo para administrar a vantagem. A Tunísia ainda tenta encostar, mas o Brasil trabalha para não permitir uma reação dos tunisianos. No final da terceira parcial, os brasileiros se desconcentram e deixam a diferença diminuir, mas conseguem ganhar o set e vencer a partida. Nesta terça-feira, o Brasil enfrentará a Coréia do Sul, em seu próximo desafio na competição.