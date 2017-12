Brasil vence Alemanha e está nas semifinais do Mundial O selecionado feminino brasileiro de vôlei não tomou conhecimento da Alemanha na vitória por 3 sets a 0 (25/16, 25/22 e 25/15), na madrugada deste sábado (horário de Brasília), em Osaka, em jogo válido pela segunda fase do Mundial. Com o triunfo, as meninas garantiram vaga na semifinal. Neste domingo, à 1 hora (de Brasília), o time dirigido por José Roberto Guimarães decide o primeiro lugar do Grupo F com a Rússia, que derrotou os Estados Unidos por 3 a 0. Invictas no torneio, as duas equipes vão repetir o duelo da semifinal da Olimpíada de 2004, na Grécia, em que as européias venceram de virada por 3 sets a 2. "O time se comportou bem, principalmente no bloqueio e na defesa. Taticamente, fizemos um bom jogo", analisou Zé Roberto. Os destaques da equipe brasileira foram Fabiana, no saque, e a levantadora Fofão. O Brasil iniciou bem a partida, principalmente no bloqueio e no contra-ataque. O time manteve a regularidade e continuou mandando em quadra até fechar o primeiro set por 25 a 16. A segunda parcial foi mais equilibrada. As alemãs começaram bem e fizeram 3 a 2. Mas começaram a errar muito e o selecionado brasileiro se recuperou. O time alemão melhorou na seqüência do set, principalmente no bloqueio, e chegou ao empate por 19 a 19. Mas com os nervos no lugar, as brasileiras fecharam em 25 a 22. As alemãs voltaram para o tudo ou nada e chegaram a fazer 3 a 2 no terceiro set. Mas foi uma reação momentânea e o Brasil, ao fazer 5 a 4, retomou o controle do jogo até fechar, com muita tranqüilidade, com um ponto de Paula Pequeno, por 25 a 15.