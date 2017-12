Brasil vence Alemanha na Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Alemanha por 3 sets 0, na manhã deste sábado no ginásio Geraldão, em Recife, pela penúltima rodada da Liga Mundial. A maior dificuldade brasileira foi no segundo set, mas o time de Bernardinho conseguiu fechar a partida com parciais de 25-18, 26-24 e 25-21. Com esta vitória, a equipe brasileira, líder do grupo D, se igualou a Cuba, primeira do grupo C, como melhor campanha da competição. Como os cubanos perderam a invencibilidade, sendo derrotados por 3 sets a 1 para a Iugoslávia, na sexta-feira à noite, as duas seleções tem agora 21 pontos. Para terminar com a melhor campanha e obter uma importante vantagem na fase final da competição, o Brasil precisa vencer novamente a Alemanha, lanterna do grupo, neste domingo e torcer por outro tropeço cubano diante dos iugoslavos.