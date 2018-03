Brasil vence Alemanha por 3 sets a 1 Amanhã (20), às 6h do Brasília, a Seleção Brasileira Masculina entra em quadra para sua quarta partida na Liga Mundial, mais uma vez contra os alemães, no Centro Esportivo Horts-Korber, na cidade de Berlim. Hoje, nenhuma surpresa: o Brasil venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/14, 22/25 e 25/22, em 1h49 de jogo. O público foi fraco, de 2.500 espectadores. Desde as primeiras partidas, a equipe brasileira - mesclada de experientes jogadores, como o levantador Maurício e o ponta Giovane, e novatos talentosos e promissores, como o oposto André Nascimento e o líbero Sérgio Escadinha - tem mostrado maior volume de jogo. Contra os primeiros adversários, os holandeses, foi animador ver o bloqueio brasileiro amortecendo os "ataques laranjas", em seguida, acompanhar o levantador Ricardinho (em quase todas as jogadas) armar contra-ataques, que quase sempre terminavam em pontos - pelas mãos de Nalbert, André e Dante. As bolas de meio, com Gustavo e Henrique, que ficou de fora da rodada contra os alemães para dar lugar a André Heller, também funcionaram, mas foram menos acionadas. Dante, que na última temporada jogou no Fenabb/Suzano, agradece a seu técnico de clube, Ricardo Navajas, pelo condicionamento ganho durante a Superliga. "Em Suzano o trabalho é muito sério e puxado, o que nos ajuda a levar o ritmo de Seleção." A mesma opinião tem Marcelo Negrão, que antes de se contundir e deixar o grupo, era só elogios ao trabalho da comissão técnica liderada por Bernardinho: "Eles participam dos treinos conosco. Sobem nos caixotes e dão porrada na bola para a gente treinar defesa, por exemplo." Negrão também era do time suzanense, onde conseguiu restabelecer sua melhor forma física e conquistar uma vaga na Seleção. O último confronto entre brasileiros e alemães antes da Liga Mundial foi no Campeonato Mundial da Grécia, em 1994, em que o Brasil venceu por 3 sets a 0, (15/01, 15/04 e 15/04). No mesmo ano, em dois amistosos disputados na Alemanha, a seleção masculina saiu vitoriosa outra vez: 3 sets a 2 (15/09, 15/12, 07/15, 06/15 e 15/13), e 3 a 1 (13/15, 15/10, 15/04 e 15/09), em 1h49. Antes disso, em 1993, as seleções fecharam o ano empatadas em número de vitórias. As equipes se enfrentaram quatro vezes, em jogos válidos pela Liga Mundial. Nos jogos disputados na Alemanha, os donos da casa superaram o Brasil por 3 sets a 1 (15/10, 15/12, 07/15 e 15/13), e 3 a 2 (17/15, 02/15, 11/15, 17/15 e 17/15), em 2h33. Mas nos jogos de volta, o Brasil recebeu o adversário em São Paulo e deu o troco: nas duas partidas, emplacou 3 sets a 0, parciais de 15/03, 15/05 e 15/06 na primeira partida, e 15/08, 15/02 e 15/03, na segunda. Nesse ano, o Brasil conquistou o seu primeiro e único título na Liga Mundial. Amanhã, no grupo A, em Gijon, a Espanha recebe a Itália e a Argentina recebe a França em Mar Del Plata. No B, não há rodada. E no grupo C, os atuais campeões olímpicos iugoslavos jogam fora de casa, em Varzim, contra os portugueses. Os próximos adversários dos brasileiros serão os norte-americanos, que estão enfrentando a Holanda em Colorado Spring. Na primeira rodada, o time comandado por Doug Beal ficou na liderança do grupo D, com quatro pontos, seis sets ganhos e um perdido. O Brasil estava em segundo, com os mesmos quatro pontos e seis sets ganhos, mas três perdidos. Apesar de serem uma Seleção permanente, os Estados Unidos também se queixam da falta de tempo para se prepararem para a Liga. "Só conseguimos nos reunir para treinar há seis dias, já que quase todos os atletas ainda estavam jogando o Nacional. É no verão dos Estados Unidos que podemos passar mais tempos juntos e nos dedicar somente aos trabalhos com as seleções", comentou Andy Read, técnico norte-americano. Ainda que o escasso tempo para treinamentos não tenha possibilitado um maior convívio do grupo, o técnico utilizará o que, na sua opinião, os Estados Unidos têm de melhor para derrotar a equipe brasileira, e conquistar o primeiro lugar do grupo A. "Temos um bom ataque de meio, principalmente com as atuações de Rodgers (2.05m). Além disso, destaco o ponta Touzinsky, que é muito eficiente no ataque e no passe", avaliou Read. O meio Sean Rodgers, revelação da equipe, não pensa em outro resultado senão o da classificação. "O grupo está muito confiante. Esse é um time mais alto, que promete dar trabalho ainda. Viemos só com um pensamento: sair daqui com o passaporte carimbado para a as finais, na Polônia", declarou o atleta. Zebras - Nos grupos A e B, os resultados de sábado podem ser definidos da seguinte forma: zebras. Pelo A, Em Grenoble, na França, os donos da casa bateram os argentinos por 3 sets a 1 (21/25, 27/25, 25/19 e 25/20), com o público de 7.180 pessoas. Os espanhóis, que começaram a competição perdendo as duas partidas, venceram os italianos por 3 a 0 (25/23, 25/17 e 26/24), em Gijon. No grupo B não foi diferente: os gregos, jogando com o apoio da torcida em Piraeus, passaram pelos russos por 3 a 1 (25/18, 27/25, 22/25, 25/20). No jogo sem um forte favorito, na cidade polonesa de Wroclaw, os venezuelanos venceram os donos da casa por 3 a 1 (25/19, 15/25, 26/24 e 26/24). Apenas o grupo C não houve surpresas: em Havana, os cubanos venceram os japoneses por 3 a 0 (25/20, 25/21 e 25/16).