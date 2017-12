Brasil vence Argentina em 57 minutos A seleção brasileira masculina de vôlei confirmou o favoritismo e venceu a Argentina por 3 sets a 0, em partida válida pela Copa dos Campeões, que está sendo realizada no Japão. Atual campeão da Liga Mundial, o Brasil não teve problemas e fechou a partida em 57 minutos, com parciais de 25/16, 25/15 e 25/7. O terceiro set foi o mais rápido e durou apenas 18 minutos. Na proxima rodada, a seleção brasileira vai enfrentar Cuba, que também não encontrou problemas em sua partida contra a Coréia do Sul. Venceu por 3 a 0, com parciais de 25/17, 25/17 e 25/22. A Iugoslávia por sua vez, passou com facilidade pelo Japão, ao vencer por 3 sets a 0, parciais de 25/15, 25/18 e 25/17. A Copa tem a liderança de Cuba, que somou 4 pontos em dois jogos e ainda não perdeu nenhum set. O Brasil aparece em segundo. Venceu os seus dois jogos, mas perdeu um set. A Iugoslávia aparece em terceiro e o Japão em 4º. Argentina e Coréia ocupam, respectivamente, a 5ª e a 6ª posições. Na próxima rodada, dia 23, a Copa dos Campeões terá os seguintes jogos: Cuba x Brasil, Argentina x Iugoslávia e Japão x Coréia do Sul.