Brasil vence Coréia do Sul na estréia do Grand Prix A seleção brasileira feminina de vôlei estreou no Grand Prix 2006 com uma fácil vitória por 3 a 0 sobre a Coréia do Sul, com parciais de 25-14, 25-17 e 25-14, nesta sexta-feira, em Tóquio. O Brasil, atual campeão do Grand Prix, está no Grupo A da primeira fase, ao lado de Japão, Coréia do Sul e Cuba. A seleção do técnico José Roberto Guimarães volta a jogar neste sábado, às 2h30 (de Brasília). O adversário será o Japão. No domingo, às 2h30, o Brasil encerra a sua participação no Quadrangular de Tóquio enfrentando Cuba.