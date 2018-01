Brasil vence Cuba de virada no vôlei A seleção masculina de vôlei do Brasil venceu Cuba, por 3 sets a 2, de virada, nesta terça-feira à noite, e terminou invicta a série de três amistosos preparatórios para a Copa América. O destaque da vitória com parciais de 19/25, 24/26, 25/21, 25/21 e 15/12 foi o atacante Giba, que entrou em quadra quando o Brasil perdia por 2 sets a 0, incendiando o time e os quase 10 mil torcedores que lotaram o Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Ele, Anderson e o levantador Maurício, titulares do time, começaram no banco. A nova formação conseguiu o jogo equilibrado até o décimo ponto. A partir dai Cuba abriu, chegando a fazer 20 a 16. Bernardinho mexeu no time mas não evitou que Cuba fechasse o set por 25 a 19. O segundo set foi mais equilibrado, com o Brasil errando menos, mas na hora de decidir o forte bloqueio cubano, com destaque para o gigante Hernandez, fez a diferença e Cuba venceu por 26 a 24. A entrada de Giba no terceiro set foi fundamental para a reação brasileira. Com saques bem colocados e ataques espetaculares, ele mudou a equipe, que controlou o jogo para fechar em 25 a 21. Cuba começou o quarto set disposta a não dar chance para o Brasil e garantir a única vitória na série. Os cubanos dominaram o placar até o 15º ponto, quando o Brasil passou à frente. No final, 25 a 21. O jogo foi para o tie brake e o Brasil não deu chances para os cubanos. O time logo abriu dois pontos e, nem mesmo o relaxamento no final, quando permitiu o empate em 12, estragou a festa. A vitória veio em um bloqueio de Nalbert: 15 a 12.