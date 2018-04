A seleção brasileira de vôlei feminino venceu Cuba, na madrugada deste domingo no Japão por três sets a dois (25/19, 19/25, 25/17, 19/25 e 15/11) na terceira rodada do grupo B da Copa do Mundo. Esta foi a terceira vitória das brasileiras na competição. As próximas adversárias do Brasil são as peruanas, que neste domingo venceram as quenianas por três sets a zero (25/16, 25/9 e 25/19). O jogo será na próxima terça-feira, às 7h05.