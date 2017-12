Brasil vence Cuba no vôlei feminino O Brasil conseguiu quebrar a vantagem cubana no vôlei feminino. Na manhã de hoje, a seleção brasileira venceu Cuba de virada por 3 sets a 2, parciais de 16/25, 25/18, 22/25, 25/13 e 15/7, em Hong Kong, pelo Grand Prix da Ásia. Foi um bom início para o técnico estreante Marco Aurélio Motta, que substituiu Bernardinho no cargo. Cuba venceu o primeiro set com relativa facilidade. Chegou a abrir 11 pontos de diferença sobre a seleção brasileira. No segundo set, o Brasil encontrou melhor o seu jogo e conseguiu empatar a disputa. Mas as cubanas ficaram novamente em vantagem no terceiro set, mostrando mais equilíbrio e mais força no ataque. A seleção brasileira, no entanto, esteve muito bem no quarto set e conseguiu fechá-lo com uma imensa vantagem sobre Cuba, de 25 a 13, levando o jogo para o tie-break. Aproveitando o desequilíbrio de Cuba, a seleção fechou em 15 a 7 e quebrou uma invencibilidade da rival que já durava 2 anos. O próximo adversário do Brasil será a seleção da China, neste sábado.