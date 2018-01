Brasil vence e garante a classificação antecipada na Liga A seleção brasileira masculina de vôlei encontrou dificuldades para superar a Finlândia neste sábado, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, pela Liga Mundial. O time dirigido pelo treinador Bernardinho venceu por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/19, 25/19 e 25/20. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, às 10 horas, com transmissão ao vivo da TV Globo. Com o triunfo, os atuais campeões do mundo e olímpicos garantiram a classificação antecipada à fase final do torneio. Os brasileiros seguem invictos na competição e lideram o Grupo B, com 18 pontos (nove vitórias). A segunda colocação está com a Argentina (12), seguida pelos finlandeses (12). A equipe de Portugal amarga a lanterna (9). O último tropeço do Brasil foi para os Estados Unidos, em agosto do ano passado, na decisão da Copa América de 2005. A equipe soma agora uma série de 19 partidas sem perder. Apesar de estar reintegrado ao grupo da seleção brasileira, o meio-de-rede Gustavo apenas assistiu ao jogo deste sábado porque ainda não tem condições ideais para atuar. Ele havia ficado de fora das demais rodadas para acompanhar a sua esposa, que está com problemas de saúde. Depois do novo confronto com a Finlândia, neste domingo, a seleção brasileira, que busca o sexto título da Liga Mundial, irá encerrar a sua participação na primeira fase contra Portugal. Os jogos acontecem nos dias 19 e 20 deste mês, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.