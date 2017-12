Brasil vence e garante vaga na fase final da Liga Mundial

O Brasil está classificado para a fase final da Liga Mundial masculina de vôlei. Ao vencer o Canadá por 3 sets a 0 em Mississauga, o time chegou à sua décima vitória no torneio e está invicto. O time do técnico Bernardinho, agora, passa a se preparar para a disputa do Pan-Americano do Rio, já que a fase final desta liga será em julho, na Polônia. O grande destaque da equipe comandada por Bernardinho foi o ponteiro Dante, que fez 15 pontos. "Foi bom ter ajudado o time a conseguir a vaga nas finais. Era o nosso objetivo. A partir daí podemos melhorar. Com os treinos eu estou atingindo a minha melhor forma. Em mais duas semanas, tanto eu como o time estaremos 100%. Ainda estou rendendo menos do que posso, mas fico feliz por ter me tornado o maior pontuador", diz. Jogo fechado em 1h30 O Canadá deixou para trás a derrota da última sexta e iniciou o confronto bem, forçando a seleção brasileira a suar a camisa para equilibrar as ações. O Brasil usou então toda a sua experiência para fechar o período em 25 a 23 em jogada do meio-de-rede André Heller. No segundo set, Bernardinho fez com que sua equipe mantivesse o controle da partida. O destaque da seleção brasileira neste momento foi Dante. Ele marcou o ponto decisivo para o Brasil fechar a segunda etapa em 25 a 22. Já no terceiro set, diante de um Canadá que ofereceu menos resistência e que errava muito, o time brasileiro impôs um bom ritmo de jogo que o levou a fechar o confronto em 25 a 22 em jogada do oposto André Nascimento. "Garantimos a classificação, mas temos muitos erros ainda. Nosso ataque não entrou como poderia. Hoje, foi o bloqueio que esteve abaixo do esperado. Isto acontece por causa da falta de entrosamento. Espero que consigamos melhorar nestas duas semanas que temos até as finais na Polônia", analisa o técnico Bernardinho. Antes da final, tem a Finlândia Com a liderança do Grupo A e a vaga já garantidas, a seleção brasileira, agora, joga apenas para cumprir tabela contra a Finlândia, na casa do adversário, na cidade de Espoo, nos dias 29 e 30 deste mês (próximos sexta e sábado). (Com Efe)