Brasil vence e lidera juvenil de vôlei Brasil e Argentina lideram o 16º Campeonato Sul-Americano Juvenil de Vôlei Feminino, com quatro pontos em dois jogos. As argentinas bateram por 3 a 0 as bolivianas, anfitriãs do torneio, enquanto as brasileiras, atuais campeãs, repetiram o placar contra o Peru: 25/11, 25/13 e 25/11, em 57 minutos de jogo.