Brasil vence e ratifica bi da Copa e vaga para Pequim

Com a vaga em Pequim e o bicampeonato da Copa do Mundo assegurados, a seleção brasileira não encontrou muitos problemas para derrotar o Japão, neste domingo, por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/21, 25/19 e 25/18. Porém, o jogo ficou marcado com um lance inusitado. Com 7 a 2 no placar, o Japão perdeu seus pontos por um problema de escalação do técnico japonês. O Brasil entrou em quadra contra os donos da casa com sua formação titular: Giba, Dante, Gustavo, Rodrigão, André Nascimento, Marcelinho e Serginho.