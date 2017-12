Brasil vence e vai à final da Liga A seleção brasileira de vôlei masculino teve muitas dificuldades, mas superou os gigantes russos e chegou à final da Liga Mundial. Numa semifinal emocionante, nesta sexta-feira, em Katowice, na Polônia, o Brasil venceu a Rússia por 3 sets a 2, com parciais de 25/19, 25/19, 24/26, 23/25 e 20/18. Agora, o time do técnico Bernardinho decide o título neste sábado, contra a Itália, que eliminou a Iugoslávia. Dono da melhor campanha na primeira fase e invicto na etapa decisiva da Liga, o Brasil irá enfrentar a seleção mais vitoriosa da história do torneio. A Itália conquistou 8 títulos nas 11 edições já disputadas. Do outro lado, os brasileiros tentam ser campeões pela segunda vez, repetindo o feito de 93.