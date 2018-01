Brasil vence EUA por 3 a 1 no Grand Prix, em Macau A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou neste sábado os Estados Unidos por 3 sets a 1 no Macau Forum, em Macau, China, no segundo quadrangular da primeira fase do Grand Prix. A equipe treinada por José Roberto Guimarães marcou parciais de 29/27, 25/22, 23/25 e 25/21. A equipe do Brasil, que permanece invicta após cinco partidas, volta a entrar em quadra neste domingo, às 5 horas (de Brasília), para enfrentar a China. As duas equipes permanecem invictas, assim como a Itália. Neste sábado, a China venceu a República Dominicana por 3 a 1 (25/22, 25/20, 20/25 e 25/22). A seleção americana começou melhor e chegou a abrir quatro pontos de vantagem no primeiro set (13 a 9). Mas Zé Roberto orientou as brasileiras a forçarem o saque sobre Haneef e a estratégia deu certo. O time mostrou ótima capacidade defensiva, empatou em 22 a 22, e salvou três set points para depois fechar o set em 29 a 27, com um ataque de Sheilla. O equilíbrio do fim do primeiro set se manteve no início do segundo. Mas Fofão variou bem as jogadas e o Brasil começou a se distanciar no placar. Os EUA dependiam principalmente de Metcalf, que marcava pontos importantes mesmo bem marcada pelo bloqueio brasileiro. Aos poucos as brasileiras foram se impondo e Carol Gattaz marcou o 25º ponto com um ataque em diagonal. Com 2 a 0 no placar, o Brasil se desconcentrou e permitiu que os EUA abrissem cinco pontos de vantagem (9 a 4). Zé Roberto procurou injetar ânimo na equipe, promovendo alterações, mas o passe continuou defeituoso e a reação nos minutos finais não bastou para evitar a vitória americana por 25 a 23. No quarto set, as brasileiras reencontraram seu jogo. Corrigindo os erros e contando com uma boa atuação de Sheilla, que virou a maioria das bolas, e Walewska, a seleção comandou o placar, chegando a fazer 20 a 14. Foi só manter a calma para garantir a vitória com um ponto de bloqueio de Carol Gattaz.