Brasil vence fácil no Mundial de vôlei O Brasil não precisou de muito empenho para iniciar com vitória a disputa do único título importante que o vôlei ainda não tem, o de campeão do mundo. A equipe de Bernardo Rezende, o Bernardinho, venceu fácil a Venezuela por 3 sets a 0 (25/16, 26/24 e 25/17), neste domingo, no ginásio Orfeo, de Córdoba, pelo Grupo E. Nesta segunda-feira, o Brasil fará o jogo mais difícil da chave nessa primeira fase do Mundial da Argentina, contra os Estados Unidos, às 15 horas (com SporTV), no mesmo local. O Egito, equipe sem nenhuma tradição, será o rival de terça, no encerramento da etapa. Neste domingo, a Venezuela só resistiu no segundo set, quando o Brasil, reduziu sua intensidade de jogo. Destaque da seleção brasileira no saque e no bloqueio, Henrique acusou o motivo do equilíbrio no segundo set. ?Vacilamos na seqüência de saques, precisamos corrigir as falhas no fundamento?, avaliou o meio-de-rede. Henrique e André Nascimento foram os pontuadores da equipe, com 11 pontos cada um. A estréia foi boa e Bernardinho deixou a quadra preocupado com os Estados Unidos. O saque é o fundamento que mais precisará evoluir na competição, segundo o técnico. ?Só assim o sistema defensivo cresce. Se formos mais firmes no saque, o bloqueio e a defesa terão um rendimento melhor.? Com Bernardinho no comando da seleção, este será o nono jogo contra o time de Doug Beal (o Brasil tem sete vitórias). ?Brasil e Estados Unidos devem decidir quem será o vencedor da chave. Os norte-americanos têm uma equipe diferente, com a volta do levantador Ball. Vem com moral e pouca responsabilidade?, acrescenta o treinador. O confronto é um clássico ? as seleções farão o jogo de número 125. Os brasileiros têm ampla vantagem na estatística, com 74 vitórias, mas também recordações amargas como a da derrota na decisão da Olimpíada de Los Angeles, em 1984, quando perderam a medalha de ouro. O último duelo entre as seleções foi na Argentina, no ano passado, na semifinal da Copa América, quando o Brasil foi tricampeão, vencendo por 3 sets a 0 (na fase de classificação, ganhou por 3 a 1). O primeiro encontro entre as seleções foi em 1960, no Mundial do Rio, com vitória dos EUA por 3 a 2. Na história dos mundiais os times jogaram cinco vezes, com quatro vitórias para os norte-americanos. Em Olimpíadas foram seis encontros e a vantagem é do Brasil, com quatro vitórias. Assim como a pior derrota é a de Los Angeles, a mais importante foi a da semifinal de Barcelona, em 1992, quando os brasileiros ficaram com o ouro (em decisão contra a Holanda). Outros resultados: Grupo A ? Argentina 3 x 1 Austrália (22/25, 25/18, 31/29 e 32/30), Portugal 3 x 1 China (16/25, 25/21, 25/19 e 25/11); Grupo D ? Japão 3 x 1 Casaquistão (26/24, 25/20, 29/31 e 25/10), Espanha 3 x 1 Iugoslávia (18/25, 21/25, 25/21 e 18/25); Grupo F ? Holanda 3 x 0 Grécia (25/15, 25/15 e 25/22), Cuba 3 x 1 República Checa (28/30, 25/22, 25/19 e 25/23).