Brasil vence fácil no vôlei; EUA se garantem em Londres

Em seu penúltimo jogo na Copa do Mundo, a seleção brasileira feminina de vôlei entrou em quadra nesta quinta-feira, 17, em Tóquio, já sem chances de conquistar uma das três vagas que a competição garante nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Mesmo assim, o Brasil arrasou a Argélia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/8 e 25/13.

A vitória deixou o time nacional com 18 pontos na Copa do Mundo, agora com sete vitórias e três derrotas. Nesta sexta-feira, às 3 horas (horário de Brasília), a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães fechará a sua participação no torneio contra a República Dominicana, disposta a se despedir do Japão ao menos com uma atuação digna do status que ostenta na modalidade.

Embora tenha fracassado na tentativa de assegurar a vaga nos Jogos de Londres por meio da Copa do Mundo, as atuais campeãs olímpicas terão ótima chance de se garantirem na competição na seletiva continental que será realizada em maio, no Brasil.

Com os 18 pontos somados nesta quinta, a seleção brasileira se manteve na sexta posição da Copa do Mundo, que ganhou um novo líder na rodada do dia. Os Estados Unidos assumiram o topo ao derrotarem a Itália por 3 sets a 1 e chegarem aos 26 pontos. Com isso, as norte-americanas asseguraram também a classificação aos Jogos Olímpicos - agora vice-líderes, com 25 pontos, as italianas já haviam garantido uma vaga na Olimpíada na última quarta-feira.

Já a China se manteve na terceira colocação da Copa do Mundo ao bater o Quênia por 3 sets a 0, nesta quinta, e contabilizar 23 pontos. Com isso, dependerá apenas de si para se garantir na Olimpíada nesta sexta, quando enfrentará a Alemanha na rodada final do torneio no Japão.

O JOGO

Tendo em vista o fato de que o Brasil já não tinha mais nenhum grande objetivo a buscar nesta Copa do Mundo, o técnico José Roberto Guimarães resolveu promover testes nesta quinta. As reservas Tandara, Juciely e Adenízia iniciaram o duelo com a Argélia no time titular, enquanto Sheilla, Fabiana e Thaisa foram para a reserva.

Mesmo assim, a seleção brasileira não teve dificuldades para atropelar as adversárias, que abusavam dos erros. Com um saque eficiente, o time nacional logo abriu 16 a 11 em um ace da levantadora Dani Lins. Em seguida, o Brasil administrou a larga vantagem e liquidou a primeira parcial em 25 a 18.

Já o segundo set foi um verdadeiro passeio brasileiro. Após uma boa sequência de saques de Tandara, a equipe abriu 15 a 3, vantagem que ficou ainda maior ao longo da parcial e foi fechada em 25 a 8 depois de um ataque de Paula Pequeno.

Com o jogo extremamente fácil, Zé Roberto resolveu trocar Dani Lins por Fabíola para testar novas variações de jogadas e o Brasil manteve o seu domínio absoluto. Com Tandara, Juciely e Adenízia se destacando na parcial, o time fechou o set e o jogo em 25 a 13.