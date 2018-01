Brasil vence fácil o México em torneio feminino de vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou, na noite desta sexta-feira, o México por 3 sets a 0 - parciais de 25/8, 25/12 e 25/19 - e conseguiu a segunda vitória consecutiva na Copa Pan-Americana, que está sendo disputada em San Juan (Porto Rico). Na estréia, o time comandado pelo treinador José Roberto Guimarães havia batido a República Dominicana por 3 a 1. O torneio, que conta com 12 seleções, dá quatro vagas para o Grand Prix, previsto para começar no final deste mês - o Brasil já está classificado e tentará o sexto título. Por já ter a vaga assegurada, José Roberto Guimarães está usando o torneio em Porto Rico para testar algumas jogadoras. "Nosso time jogou bem. O bloqueio novamente foi o ponto forte, com todas as jogadoras participando deste fundamento, mas a defesa também ajudou. O contra-ataque já funcionou bem melhor do que na partida anterior", disse o técnico. O próximo compromisso do time brasileiro, que lidera o Grupo A ao lado de Porto Rico, será neste sábado justamente contra as donas da casa. Na primeira fase da competição, a seleção ainda jogará contra Canadá e Costa Rica. O Grupo B é liderado por Estados Unidos e Cuba, que também venceram seus dois primeiros jogos no torneio.