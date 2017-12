Brasil vence Finlândia pela segunda vez na Liga Mundial

Após vencer os finlandeses na partida de sexta-feira, por 3 sets a 1, a Seleção Brasileira masculina de vôlei voltou a derrotar os europeus neste sábado, em Cuiabá (MT) por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/19 e 25/20. O segundo confronto com a Finlândia, que foi realizado no ginásio Aécio Tocantins, foi mais fácil do que o primeiro, com a seleção brasileira mais concentrada em quadra. "A equipe hoje teve mais constância, sem os altos e baixos. Jogamos mais concentrados e o resultado foi ótimo", disse o ponta Anderson. Com a vitória, o time de Bernardinho segue na liderança do Grupo A da Liga Mundial, que ainda conta com Coréia do Sul e Canadá. Aliás, o técnico brasileiro colocou em quadra uma equipe diferente que iniciou a primeira partida contra a Finlândia. No lugar de Bruno, entrou o experiente Marcelinho. Samuel deu lugar a Anderson. Na ponta, Minuzzi em vez de Murilo. Gustavo, que veio à equipe por emergência da posição, substituiu o novato Eder no meio-de-rede. Nalbert, Rodrigão e líbero Alan foram os únicos, do grupo que conquistou a vitória na última sexta que continuaram no time. "Temos vários jogadores amadurecendo e a disputa dentro entre os mais novos e os mais experientes será enorme, mas isso é excelente para o Brasil, o grupo só se fortalece", afirmou Bernardinho. Coréia do Sul derrota Canadá Atuando em Jeonju, a Coréia do Sul bateu o Canadá por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 26/24, 20/25 e 25/23, em jogo da terceira rodada do grupo A - o mesmo do Brasil - da Liga Mundial de vôlei. Foi a primeira vitória dos sul-coreanos na competição. No último fim de semana, os asiáticos perderam os dois confrontos para o Brasil, também diante de sua torcida. Os brasileiros lideram a chave, com três vitórias. Coréia do Sul e Canadá voltam a se enfrentar neste domingo, na mesma cidade. *Atualizado às 12h45