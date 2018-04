Brasil vence Holanda e coloca mão na taça do Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu neste sábado a Holanda por 3 sets a 1 (25/22, 18/25, 25/20 e 25/16) e ficou a apenas uma vitória de garantir seu oitavo título do Grand Prix, que tem sua fase final este ano disputada no Ginásio Metropolitano de Tóquio.

A Rússia, que venceu também neste sábado a Alemanha por 3 sets a 1, é a única que pode alcançar quatro vitórias e tirar o título do Grand Prix do Brasil.

Com campanha até agora perfeita, a invicta seleção brasileira chegou à quarta vitória na fase final do Grand Prix (13 em todo torneio) e fecha sua participação contra o Japão, no domingo, às 7 horas (de Brasília, com Globo). As russas jogam antes com as holandesas e, caso percam, já darão por antecipação o título às brasileiras.

Os destaques entre as comandadas de José Roberto Guimarães na vitória deste sábado foram a oposto Sheilla, autora de 22 pontos, e a meio-de-rede Fabiana, responsável por outros 18.

Apesar de a Rússia ainda ter chances, é pouco provável que consiga chegar ao título já que, no primeiro critério de desempate (divisão dos pontos marcados pelos pontos sofridos), o Brasil leva larga vantagem.

Caso confirmado, o Grand Prix será a segunda conquista do vôlei brasileiro nos últimos dias. Na sexta-feira, a seleção masculina venceu a Argentina e se sagrou campeã do Campeonato Sul-Americano, disputado na Colômbia.

