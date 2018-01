Brasil vence Holanda no vôlei A seleção brasileira femina de vôlei encerrou com vitória a série de amistosos contra a Holanda, preparação para o Grand Prix de Hong Kong. O time de Marco Aurélio Mota ganhou por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/22 e 25/16. As equipes ainda disputaram mais um set, que o Brasil venceu por 25/15.