Brasil vence Itália e mantém invencibilidade no Grand Prix A seleção feminina de vôlei do Brasil venceu nesta sexta-feira a Itália por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/22 e 30/28, pelo quadrangular de Okayama, no Japão, válido pela primeira fase do Grand Prix. As duas seleções entraram em quadra já classificadas para a fase final: o Brasil pelo seu desempenho nos dois quadrangulares anteriores, enquanto a Itália por ser a sede das finais, que serão disputadas de 6 a 10 de setembro, em Reggio Calábria. O primeiro set mostrou equilíbrio, tanto nos erros quanto nos acertos. As duas seleções forçavam o saque e criavam dificuldades para a recepção adversária. No entanto, o Brasil mostrou mais eficiência no ataque, com Jaqueline e Mari, vencendo o primeiro set por 25 a 22, em 26 minutos. O equilíbrio se manteve no segundo set. Mas o talento individual das brasileiras superou os problemas táticos e o placar também se repetiu, depois de 24 minutos, com o 25.º ponto marcado por Jaqueline. O Brasil manteve a concentração no terceiro set e fechou o jogo pelas mãos de Sheilla, com 30 a 28, em 31 minutos. Com o resultado, a equipe brasileira continua invicta na competição, com sete vitórias em sete jogos. "Minhas jogadores começaram com uma grande determinação. Por isso estivemos consistentes na defesa. Tivemos de ter muita concentração para ganhar", explicou o técnico José Roberto Guimarães. As brasileiras voltam à quadra sábado, às 3 horas (de Brasília), para enfrentar a República Dominicana.