Brasil vence Itália e vai à semifinal Foi uma partida digna de uma final. A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Itália por 3 sets a 2 (25/23, 25/23, 23/25, 26/28 e 15/13), em jogo emocionante que durou 1h54, nesta quarta-feira, em Córdoba, na Argentina. Com a vitória nas quartas-de-final, o Brasil enfrenta a Iugoslávia, nesta quinta-feira, às 21 horas (horário de Brasília), em busca da vaga na final do Campeonato Mundial. Contra a Itália, que conquistou os últimos três títulos mundiais, o Brasil começou o jogo arrasando. Fez 2 a 0 e parecia que ia fechar rapidamente a partida. Mas o italianos reagiram, empataram em 2 a 2 e levaram a decisão para o tie break. Aí, o time do técnico Bernardinho levou a melhor e conseguiu a vaga na semifinal. A Iugoslávia, por outro lado, não teve trabalho para derrotar Portugal por 3 sets a 0. "Ganhar da Itália faz um bem, né?", brincou Giovane, que é reserva no time de Bernardinho mas substituiu Giba nos momentos mais críticos da partida contra os italianos. "Um 3 a 0 não seria tão bom... É para fechar com chave de ouro", afirmou o jogador, que deve encerrar a carreira nas quadras no fim do Mundial. ?Agora é jogar com alegria que chegamos lá." "Jogamos nossa melhor partida do campeonato e isso é importante. Saímos de cabeça erguida", disse o italiano Fei, maior pontuador do jogo desta quarta-feira, com 21 pontos. O técnico Andrea Anastasi revelou que, apesar da derrota, estava orgulhoso de toda a equipe - um exemplo foi Papi, que mesmo vetado pelo departamento médico pediu para entrar no terceiro set e jogou até o final. "Uma pena termos nos encontrado nessa etapa do torneio", lamentou o treinador da Itália. O capitão Nalbert, que foi um dos melhores da partida, chorou depois da vitória. "Pensei que não poderia perder mais um tie break para a Itália em mundiais", disse o jogador, referindo-se ao campeonato de 1998, quando o Brasil foi derrotado pelo rival - afinal, ele não disputou a edição de 90, quando a seleção brasileira também perdeu por 3 a 2 para os italianos, na semifinal. No fim da partida, Bernardinho reuniu a seleção ainda na quadra e pediu para que a comemoração terminasse por ali. "É abaixar a adrenalina porque amanhã já teremos outro jogo", avisou o técnico, aliviado depois da difícil vitória sobre os italianos. "Contra a Itália é assim mesmo. Sets com pouca diferença no placar." Na última partida entre Brasil e Iugoslávia, pela semifinal da última Liga Mundial, em Belo Horizonte, a vitória ficou com o time brasileiro (3 sets a 2). "Agora vai ser mais difícil ganhar da gente", prometeu o iugoslavo Vladi Grbic. "Acho que nesse altura do torneio, com essas seleções, ganha quem tiver mais tranqüilidade e sorte", avaliou Miljkovic, a grande estrela da seleção que é a atual campeã olímpica.