Brasil vence Itália sub-23 no vôlei A seleção brasileira masculina de vôlei venceu hoje a Itália sub-23 por 3 a 0 (25/22, 25/17 e 25/19) na estréia no Troféu Consorzio Metano di Vallecamonica. Amanhã, enfrenta a equipe adulta da Itália, em Ponte di Legno. Egito, Tunísia e Japão conquistaram vaga para o Mundial da Argentina, de 2002, em suas respectivas seletivas continentais. Até o momento, 13 das 24 vagas para a competição já têm dono. Também estão classificados Argentina, Brasil, Itália, Espanha, República Checa, Canadá, Coréia do Sul, Estados Unidos, Grécia e Cuba.