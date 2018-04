Brasil vence Japão e está na fase final do Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei se classificou antecipadamente para a fase final do Grand Prix ao derrotar o Japão por 3 sets a 1, com parciais de 25/12, 25/19, 15/25 e 25/13, na cidade de Mokpo, na Coreia do Sul. Além disso, manteve a liderança e a invencibilidade no torneio, com sete vitórias em sete jogos. Mari foi a maior pontuadora do jogo, com 18 pontos.

O Brasil venceu o primeiro set com facilidade por 25/12, sem ceder nenhum ponto para o Japão em erros. Mari foi o principal destaque individual, com oito pontos. A equipe de José Roberto Guimarães manteve o bom ritmo no segundo set e abriu 6/1 em apenas três minutos. Depois, apenas administrou a vantagem e fechou a disputa em 25/19.

No terceiro set, o Brasil sofreu com vários erros de recepção e problemas no rodízio. Assim, foi surpreendido pelo Japão, que fechou a parcial em 25/15. Mais concentrado, o Brasil retomou o controle do jogo no quarto set e venceu com facilidade por 25/13, em um ataque de Mari.

A seleção brasileira volta à quadra no sábado para enfrentar a Alemanha a partir das 3h30 (horário de Brasília). Nesta sexta-feira, as alemãs derrotaram a Coreia do Sul, por 3 sets a 1, com parciais de 26/28, 25/20, 25/22 e 25/11.