Brasil vence Japão no vôlei feminino A seleção de vôlei feminino voltou a vencer o Japão no Grand Prix, na madrugada de sábado, por 3 sets a 1, com parciais de 25-19, 25-16, 20-25 e 25-18 e virou o placar em 2 a 1 em confrontos entre as duas equipes durante a competição. O próximo adversário do Brasil será a Rússia, na madrugada deste domingo. Nas outras partidas realizadas na rodada, a Rússia venceu a Coréia por 3 a 0 e a China derrotou a Alemanha por 3 a 1.