Brasil vence mais uma no Grand Prix A seleção brasileira feminina de vôlei venceu na madrugada deste sábado a seleção tailandesa por 3 sets a 1, parciais de 25/21, 25/27, 25/22 e 27/25, pela segunda partida do Grand Prix 2002, realizado em Tóquio, no Japão. As brasileiras estrearam com vitória contra a Alemanha. Com o resultado, o Brasil manteve a invencibilidade e a liderança do Grupo A, com 4 pontos, na frente do Japão, Alemanha e Tailândia. Na madrugada deste domingo, a seleção faz a última partida de primeira etapa contra o Japão. Para o técnico Marco Aurélio Motta, o principal problema da seleção contra as tailandesas foi a falta de paciência. "O ritmo de jogo delas é totalmente diferente do das alemães. Por isso, demoramos a nos adaptar. Faltou paciência para trocar bolas e decidir o ponto no momento certo?, disse o treinador, que levou um grupo totalmente renovado para a disputa do Grand Prix. Também pelo grupo A do GP, a Alemanha bateu o Japão por 3 a 0. No B, a Rússia fez 3 a 1 sobre Cuba.