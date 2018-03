Brasil vence na estréia no Grand Prix A seleção brasileira feminina de vôlei precisou ir ao tie-breaker para vencer a Alemanha, nesta sexta, na estréia do Grand Prix 2002. As brasileiras fecharam a partida por 3 sets a 2 (25/19, 25/22, 19/25, 19/25 e 15/8) após 1h48min, no Ginásio Yoyogi, em Tóquio. A oposto Luciana, da renovada seleção brasileira, foi a melhor marcadora com 26 pontos. A seleção volta à quadra neste sábado, às 4 horas (horário de Brasília), contra o Japão, na terceira rodada do Grupo A (com SporTV). Nesta sexta, o Japão derrotou a Tailândia por 3 sets a 0 (25/14, 25/18 e 25/13). Enfrentar equipes asiáticas, que jogam com muita velocidade, não é tarefa fácil para o Brasil, em função da diferença de estilos. Mas este ano a seleção já enfrentou as japonesas duas vezes, na Montreux Volley Masters, na Suíça, em junho, e venceu. ?O Japão é diferente da Alemanha, que é uma equipe de força. As japonesas são muito rápidas?, confirmou o técnico Marco Aurélio Motta, dizendo que o Brasil terá de ter um saque eficiente. Para a levantadora Marcelle foi muito bom para o Brasil começar o GP com vitória. ?Nossa equipe é jovem e renovada, o que gera maior expectativa. Teremos de evoluir e a prova disso foi termos deixado a Alemanha empatar após estarmos a um set da vitória.? Marcelle acha que ainda falta maturidade à equipe. ?Mas só vamos conseguir isso através do tempo e jogando.? Ainda nesta sexta, pelo Grupo B, a Rússia derrotou os Estados Unidos por 3 a 2 (25/23, 12/25, 25/23, 22/25 e 15/9). As chinesas derrotaram Cuba por 3 a 0 (25/15, 25/23 e 25/18). Na rodada deste sábado, a Alemanha enfrenta a Tailândia, à 1h30 e, pelo Grupo B, na China, jogam Cuba x Estados Unidos, às 5 horas, e China x Rússia, às 8h30, encerrando a primeira semana de disputas.