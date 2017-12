Brasil vence no vôlei; China é campeã A seleção brasileira de vôlei feminino conseguiu a segunda vitória na Copa dos Campeões, que está sendo disputada na cidade japonesa de Fukuoka. Na madrugada deste sábado, o Brasil venceu os Estados Unidos por 3 sets a 2 (25/17, 21/25, 20/25, 25/22 e 20/18). Entretanto, com a vitória por 3 sets a 0 (25/13, 25/15 e 25/12) diante da Coréia do Sul, a China garantiu o título da competição com uma rodada de antecipação. As chinesas, que voltam a ganhar um título importante desde o mundial de 86, terminaram a quarta e penúltima rodada da Copa dos Campeões com 8 pontos, seguidos pelo Brasil, Rússia e Japão (6), Estados Unidos (5) e Coréia (4). No outro jogo deste sábado, a Rússia derrotou o Japão por 3 sets a 0. O time do técnico Marco Aurélio Motta encerra sua participação contra a China, na madrugada deste domingo, ainda com chances de sagrar-se vice-campeã.