Brasil vence o Japão e fecha 1ª fase do Grand Prix invicto Na última partida da fase classificatória do Grand Prix feminino de vôlei, a seleção brasileira manteve a invencibilidade na competição ao superar o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/21 e 25/18. O confronto, que durou apenas 1h14min, foi disputado no Ginásio Momotaro Arena, localizado na cidade de Okayama, no Japão. Com o resultado, a equipe dirigida pelo técnico José Roberto Guimarães chegou a nona vitória consecutiva. A fase final da competição será disputada em Reggio Calábria, na Itália. Além das brasileiras, que buscam o hexacampeonato do torneio - o País já foi campeão em 94, 96, 98, 2004 e 2005 - as donas da casa, a Rússia, Cuba, Japão e China também avançaram. Mais uma vez, a oposto Sheilla foi a maior pontuadora da partida diante das japonesas. A jogadora mineira marcou 17 pontos (13 no ataque e quatro no bloqueio). A meio-de-rede Fabiana também se destacou, acertando 15 vezes. No Japão, a ponteira Takahashi foi o destaque, com nove pontos, o mesmo número das companheiras Oyama, Kimura e Araki. ?Todo o time está de parabéns. Fizemos excelentes jogos em um ritmo bem legal. O mais importante é que já cumprimos o primeiro objetivo que era jogar bem a fase classificatória e se garantir vaga na fase final?, disse Zé Roberto, que pode ficar sem Mari nas finais por causa de uma contusão. "Ela será avaliada pelo médico Júlio Nardeli. Tomara que não seja nada grave e ela possa jogar?, analisou. A fase final do Grand Prix feminino de vôlei começa a ser disputada na próxima quarta-feira. A competição serve de preparação para o Campeonato Mundial, que vai ser realizado em novembro, no Japão, onde o Brasil buscará o título inédito.