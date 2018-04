Brasil vence o Japão e fica com o vice da Copa do Mundo

A seleção do Brasil venceu nesta sexta-feira o Japão por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 23/25, 25/18 e 25/18, pela quarta e última fase da Copa do Mundo feminina de vôlei, em partida disputada em Nagoya, no Japão. Com vaga garantida para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, o Brasil termina a competição na 2.ª colocação, atrás apenas da Itália, que também nesta sexta derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 0. As três equipes mais bem classificadas ao final da Copa do Mundo de vôlei - Itália, Estados Unidos e Brasil - carimbaram seu passaporte para a disputa olímpica.