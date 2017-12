Brasil vence o Japão no GP de vôlei A seleção brasileira de vôlei feminino derrotou o Japão por 3 sets a 1 (18/25, 25/23, 25/18 e 28/26), na segunda rodada do Grand Prix da Ásia. Foi a terceira vitória do Brasil na competição - ganhou também de Cuba e Alemanha - e serviu como uma revanche contra as japonesas, que tinham vencido o duelo com as brasileiras no último fim de semana. Nos outros jogos disputados na manhã deste sábado, pelo Grand Prix, a China venceu a Alemanha por 3 a 0 (25/22, 26/24 e 25/17), os Estados Unidos ganharam da Rússia por 3 a 2 (25/20, 17/25, 25/22, 20/25 e 15/13) e Cuba derrotou a Coréia do Sul por 3 a 1 (25/20, 25/27, 25/17 e 25/18). Neste domingo, às 8h30 (horário de Brasília), o Brasil enfrenta a China, líder do GP. A seleção de Marco Aurélio Motta está em quinto lugar na classificação geral, com três vitórias e duas derrotas. Perde no saldo de sets para a vice-líder Rússia, o Japão (terceiro colocado) e os Estados Unidos (quarto). As chinesas têm quatro vitórias e uma derrota (justamente para as japonesas).