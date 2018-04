Brasil vence o Peru pela Copa do Mundo feminina de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou nesta terça-feira a equipe do Peru por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/15 e 25/17, em partida disputada em Sendai, no Japão, válida pela quarta rodada da Copa do Mundo, torneio classificatório para os Jogos de Pequim. Com o resultado, o Brasil mantém 100% de aproveitamento na competição, com oito pontos conquistados. A melhor em quadra foi, mais uma vez, a ponteira Jaqueline, que também foi a maior pontuadora do jogo, ao colocar a bola por 13 vezes na quadra peruana - Paula Pequeno veio logo atrás, com 12 pontos. O próximo desafio da seleção comandada pelo técnico José Roberto Guimarães será a forte equipe dos Estados Unidos, nesta quarta-feira, às 7h05 da manhã. As norte-americanas, assim como as italianas, também estão invictas na Copa do Mundo. As três equipes mais bem classificadas da competição garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Resultados desta terça-feira pela Copa do Mundo Grupo A Itália 3 x 2 Sérvia (23/25, 25/24, 16/25, 25/17 e 15/7) Coréia 3 x 1 República Dominicana (26/24, 22/25, 25/20 e 25/21) Japão 3 x 0 Tailândia (25/19, 27/25 e 25/14) Grupo B Estados Unidos 3 x 0 Quênia (25/9, 25/20 e 25/10) Cuba 3 x 2 Polônia (21/25, 26/24, 22/25, 25/21 e 15/13) Brasil 3 x 0 Peru (25/17, 25/15 e 25/15)