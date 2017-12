Brasil vence pela segunda vez no Mundial de Vôlei Feminino A seleção brasileira feminina de vôlei precisou de pouco mais uma hora de atuação em quadra para conquistar, na madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília), a segunda vitória no Mundial que está sendo disputado em Kobe, no Japão. A vitória por 3 sets a 0 (25/17, 25/13 e 25/16) foi sobre o selecionado do Casaquistão. "A seleção esteve bem e se posicionou melhor em quadra do que na partida anterior", resumiu o técnico José Roberto Guimarães, que havia reclamado do desempenho da equipe no jogo de estréia na terça-feira: vitória sobre Porto Rico por 3 a 0. O próximo adversário das brasileiras é a Holanda, na madrugada de sexta-feira. Quem não entrou em quadra contra o Casaquistão foi a levantadora Fofão, que sentiu algumas dores musculares e foi poupada por Zé Roberto. A reserva Carol Albuquerque entrou e teve uma boa participação de acordo com as avaliações da comissão técnica brasileira. Com a fácil vitória, o Brasil está na liderança do Grupo C ao lado dos Estados Unidos, que venceu a Holanda por 3 sets a 2 - com parciais de 25/19, 25/22, 27/29, 20/25 e 15/7. Ambas as seleções estão com quatro pontos (duas vitórias e nenhuma derrota), mas as brasileiras têm vantagem nos critérios de desempate. Na outra partida da chave, Porto Rico não teve trabalho para derrotar Camarões por 3 sets a 0 - parciais de 25/17, 25/23 e 25/20. Atualizado às 9h37