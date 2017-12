Brasil vence Polônia na Liga Mundial Numa bela apresentação, e de virada, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu hoje a da Polônia por 3 sets a 1 (24/26, 25/15, 28/26 e 25/18), em 1h36min de jogo, e lidera o Grupo F da fase decisiva da Liga Mundial. Os destaques da partida foram Gustavo, com sete pontos de bloqueio, e Nalbert, que marcou 17 pontos de ataque. Amanhã, a seleção fará mais uma partida decisiva: às 15 horas (horário de Brasília) enfrenta a campeã olímpica Iugoslávia, que surpreendentemente perdeu hoje para a França por 3 sets a 2 (25/18, 31/33, 26/28, 25/21 e 11/15). A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV. A França enfrenta a Polônia, amanhã, e o Brasil, quarta-feira, no encerramento desta fase da Liga. Duas seleções classificam-se por chave para a semifinal. No Grupo F, hoje, a Rússia venceu a favorita Itália, oito vezes campeã da Liga, por 3 sets a 2 (24/26, 28/26, 26/24, 18/25 e 15/11). Na outra partida da chave, Cuba derrotou a Holanda por 3 a 1 (25/20, 25/18, 24/26 e 27/25). A rodada do Grupo F terá Itália x Holanda e Rússia x Cuba. Na próxima fase, a semifinal, o primeiro colocado de um grupo enfrenta o segundo da outra série. Para o Brasil, o primeiro lugar na chave deverá evitar o confronto contra a forte seleção cubana antes da final. O técnico Bernardinho, no entanto, pensa primeiro em corrigir as falhas que a equipe apresentou na partida de hoje. No primeiro set, o bloqueio foi o ponto fraco do time. A Polônia soube aproveitar a diferença de estatura entre os jogadores dos dois times (a média de altura dos poloneses é de 2 metros, contra 1,95 metro dos brasileiros. O Brasil, que teve a base formada por Maurício, André Nascimento, Henrique, Gustavo, Nalbert e Giba, além do líbero Sérgio, fez apenas um ponto neste fundamento no primeiro set. Nos sets seguintes, porém, o técnico Bernardinho conseguiu acertar o bloqueio da equipe e o capitão Nalbert chamou para si a responsabilidade da partida, marcando pontos de ataque nos momentos decisivos.