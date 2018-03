Brasil vence Polônia na Liga Mundial A seleção brasileira de vôlei masculino precisou lutar muito, mas conseguiu vencer a Polônia por 3 sets a 2 (30/28, 22/25, 21/25, 25/10 e 15/9), neste sábado, em Goiânia. Com essa vitória, o Brasil se vingou da derrota para os poloneses na sexta-feira e manteve a liderança do grupo A da Liga Mundial - perdeu apenas uma vez em seis jogos disputados. O time do técnico Bernardinho teve trabalho para derrotar os poloneses. Depois de um primeiro set muito equilibrado, a Polônia começou a dominar o jogo, assim como tinha feito na sexta-feira. Mas, no quarto set, o Brasil reagiu e chegou à vitória no tie-break. A seleção masculina volta a jogar na sexta-feira e no sábado, contra Portugal, em João Pessoa.