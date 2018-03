Brasil vence Portugal por 3 sets a 0 A seleção brasileira continua bem na Liga Mundial de Voleibol. Lidera o Grupo A, com 3 pontos à frente do segundo colocado e nesta sexta-feira, em João Pessoa, venceu Portugal por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/15 e 25/17, em 1h10. Neste sábado, às 10 horas, enfrentará novamente o adversário. O resultado fácil, contudo, não foi o suficiente para o técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho. Ao final da partida, o treinador reclamou muito de seus jogadores. ?Todos os nossos adversários vão adotar a tática suicida de forçar o saque. Nesta sexta-feira, os portugueses fizeram isso e a gente começou a perder a paciência, parar em bloqueio simples, errar saques, não pode?, disse Bernardinho. ?Repetimos os mesmos erros da semana passada?, enfatizou, lembrando dos jogos contra a Polônia, onde a equipe brasileira foi superada no primeiro por 3 a 0 e venceu com muitas dificuldades o segundo, por 3 a 2. O Brasil chegou aos 13 pontos e está muito próximo da classificação à fase final, que começa no dia 13 de agosto. Os portugueses, com 10 pontos, ao lado da Polônia, ocupam a terceira colocação por set averange. Os poloneses despacharam os argentinos para a lanterna do Grupo A, ao ganhar por 3 sets a 1, parciais de 23/25, 25/22, 25/20 e 25/18.