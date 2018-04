Brasil vence quarto amistoso contra EUA no vôlei

A seleção brasileira de vôlei mais uma vez venceu os Estados Unidos, neste sábado, no ginásio do Sabiazinho, em Uberlândia, por 3 sets a 1, e chegou a sua quarta vitória nos amistosos contra os Estados Unidos. A quinta e última partida será disputada neste domingo.

Os dois primeiros sets deste sábado foram parelhos, mas o Brasil soube se impor nos pontos decisivos e fechou em 25/21 e 25/22. Em desvantagem, os Estados Unidos retornaram melhor na terceira parcial e venceram por 25/22. A possível reação norte-americana foi minada pelo forte ritmo da seleção brasileira, que fechou o set decisivo em 25/18.

O grande destaque da partida foi o ponta Maurício, maior pontuador do jogo com 19 bolas vencedoras. "Tive momentos difíceis na partida, mas consegui manter o ritmo. É muito bacana poder estar em quadra e, principalmente, ganhar dos Estados Unidos", afirmou o jogador.

O técnico Bernardinho elogiou o desempenho do ponteiro e explicou que está usando os amistosos para observar jovens jogadores. "É importante ele (Maurício) ser testado desta maneira. É um jovem com muito talento. Acredito que as partidas contra os Estados Unidos estão sendo interessantes para que possamos avaliar esses jogadores, que não tiveram muitas oportunidades até então", disse o treinador.