Brasil vence Rússia e garante primeiro lugar do grupo F A seleção brasileira venceu a Rússia por 3 sets a 1, na madrugada deste domingo, em Osaka, no Japão, e manteve a invencibilidade no Campeonato Mundial de vôlei feminino. A partida foi marcada por provocações, discussões na rede e muitas reclamações do técnico José Roberto Guimarães contra a arbitragem. Em um primeiro set bastante disputado, a seleção russa forçou o saque, aproveitou-se do maior número de erros da equipe brasileira e venceu por 29/27. O time de José Roberto Guimarães melhorou em quadra e simplesmente passeou no segundo, fechando em 25/14. As russas voltaram a equilibrar o jogo no terceiro set, mas ainda, assim, o Brasil fechou em 27/25. O quarto e último set foi o mais tenso. Após bloquear um ataque da meio-de-rede Fabiana, a russa Merkulova gritou em sua direção, provocando-a, e iniciou uma série de discussões entre os dois lados. José Roberto Guimarães não se conformou com a passividade da arbirtragem e ainda recebeu cartão amarelo. Depois de ficar atrás no placar, as meninas brasileiras se recuperaram e, com grande atuação de Sheilla, autora de 20 pontos em todo o jogo, fecharam a última parcial em 25/22. Com o resultado, o Brasil se tornou o único invicto da competição e garantiu a primeira colocação no grupo F. O adversário na semifinal, na madrugada de quarta-feira, será a Sérvia e Montenegro. Já a Rússia vai encarar a Itália.