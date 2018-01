Brasil vence Sérvia e Montenegro e está na final do Mundial O Brasil se classificou para a final do Campeonato Mundial de vôlei masculino ao vencer a seleção da Sérvia e Montenegro por 3 sets a 1 (25/19, 15/25, 25/22 e 25/12), na madrugada deste sábado, no Ginásio Yoyogi, em Tóquio. A seleção brasileira, que busca o bicampeonato da competição, vai disputar o título com a Polônia, que venceu a Bulgária também na madrugada deste sábado. A final está marcada para este domingo, às 8h30 (de Brasília). A Sérvia disputa o terceiro lugar com a Bulgária, às 3h30. Será a terceira final do Brasil em Mundiais. Em 1982, a seleção perdeu para a União Soviética, na Argentina. Em 2002, conquistou o título pela primeira vez, vencendo a Rússia, também na Argentina. Depois dos erros e das brigas internas que marcaram a vitória sobre a Bulgária, no último jogo da segunda fase, o grupo mostrou recuperação. Mesmo nos momentos difíceis, como no segundo set, em que foi dominado pelo adversário, o time de Bernardinho esteve unido dentro de quadra. "O time deles sacou muito bem no segundo set, mas tivemos tranqüilidade para dominar o jogo outra vez. Foi bom porque achávamos que o jogo já estava ganho e vimos que não se pode perder a concentração. Foi uma lição importante para a final", disse Giba, que marcou 19 pontos no jogo. Os outros destaques individuais do Brasil foram André Nascimento, com 16 pontos (15 de ataque e um de bloqueio), André Heller (cinco de ataque e cinco de bloqueio) e Gustavo (cinco de ataque, dois de bloqueio e três de saque). Matéria atualizada às 05h55