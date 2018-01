Brasil vence Torneio Classificatório A seleção brasileira feminina de vôlei ganhou o Torneio Classificatório para o Mundial de 2002. Neste domingo, em Santa Fé, na Argentina, o Brasil derrotou a Venezuela por 3 sets a 0 (25/23, 25/21 e 25/12) e encerrou a competição com três vitórias em três jogos - venceu também as argentinas e as peruanas. Com essa conquista, o time do técnico Marco Aurélio Motta garantiu vaga no Mundial da Alemanha, que começa dia 30 de agosto do ano que vem. Desfalcado de estrelas como Virna e Fofão, poupadas, o Brasil jogou o torneio com o time base formado por Fabiana Berto, Kely, Waleswka, Fernanda Doval, Erika, Elisângela e a líbero Ricarda. Mesmo renovada, a seleção não perdeu um set sequer. ?Cumprimos nossa primeira missão e confirmamos nossa superioridade?, comemorou o treinador brasileiro. A segunda vaga no Mundial ficou com a Argentina, que derrotou o Peru neste domingo. A Venezuela, em terceiro lugar, irá disputar a repescagem com países da América do Norte e Central na luta pela classificação.